"Mi scuso con chi ha fatto parte della mia vita". Il biglietto del sindaco di Seul prima di morire (Di venerdì 10 luglio 2020) Ha lasciato un biglietto di scuse “a tutte le persone che sono state nella mia vita” il sindaco di Seul Park Won-soon, trovato morto ieri pomeriggio dopo essere scomparso nel nulla. Il biglietto rafforza la pista del suicidio: nei giorni scorsi una ex segretaria del sindaco Park lo ha denunciato per molestie sessuali. Nel biglietto ha scritto: “Mi scuso con tutti e ringrazio tutti coloro che hanno fatto parte della mia vita”. Inoltre, ha chiesto di essere cremato: vuole che le sue ceneri siano sparse sopra le tombe dei suoi genitori. Le ricerche erano partite dopo l’allarme della figlia: Park era uscito di casa intorno alle ... Leggi su huffingtonpost

eli57912974 : Mi scuso con tutti, manca una parola....#tiÈmaiCapitato come è ...*successo* a me.... - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: 'Mi scuso con chi ha fatto parte della mia vita'. Il biglietto del sindaco di Seul prima di morire - Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Mi scuso con chi ha fatto parte della mia vita'. Il biglietto del sindaco di Seul prima di morire - Spiralwavemood : RT @HuffPostItalia: 'Mi scuso con chi ha fatto parte della mia vita'. Il biglietto del sindaco di Seul prima di morire - HuffPostItalia : 'Mi scuso con chi ha fatto parte della mia vita'. Il biglietto del sindaco di Seul prima di morire -

Ultime Notizie dalla rete : scuso con

LA NAZIONE

Sorteggio complicato per il Napoli? Sì, assolutamente. Ma Carlo Alvino, noto giornalista, non fa drammi e su Twitter ricorda il passato Sorteggio complicato per il Napoli? Sì, assolutamente, visto che ...(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Un biglietto di scuse "a tutte le persone che sono state nella mia vita" è stato trovato a casa del sindaco di Seul, Park Won-soon, scomparso nel pomeriggio di ieri dalla sua r ...