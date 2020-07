Manifest 2, quante puntate sono, durata e quando finisce (Di venerdì 10 luglio 2020) Manifest 2, quante puntate sono, durata e quando finisce Manifest 2 quante puntate – Torna l’appuntamento con Manifest, la serie televisiva ideata da Jeff Rake e firmata da Robert Zemeckis, che va in onda su Canale 5 da venerdì 10 luglio 2020 in prima serata, a partire dalle ore 21:25, con la stagione numero 2. La serie è stata già rinnovata per una terza stagione e racconta di un misterioso volo scomparso per cinque anni che fa improvvisamente ritorno, ma per i personaggi non sono passati altro che pochi minuti dal decollo. Tornati a casa iniziano a Manifestare i primi sintomi: all’apparenza sembrano essere sempre gli stessi, ... Leggi su tpi

Manifest 2 proseguirà poi con Il Ritrovamento, episodio in cui Vance rivela ben di aver finto di essere morto per mettersi sulle tracce del Maggiore. Intanto inizia il processo di Zeke che si dichiara ...

