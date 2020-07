Lazio, Rt a 1.13 rischio moderato (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 10 LUG -L'Rt nel Lazio sale a 1,13 segnando un livello di rischio moderato. Lo comunica l'Unità di Crisi regionale sottolineando che dei 23 nuovi casi 11 sono di importazione e di questi ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 10 LUG -L'Rt nel Lazio sale a 1,13 segnando un livello di rischio moderato. Lo comunica l'Unità di Crisi regionale sottolineando che dei 23 nuovi casi 11 sono di importazione e di ...

Covid-19 nel Lazio registrati 23 casi di cui 11 di importazione

“Oggi registriamo un dato di 23 casi. Dei nuovi casi sono 11 quelli di importazione e di questi 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un altro caso proviene dal Nicaragu ...

