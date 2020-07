La previsione di De Magistris: “In autunno esplosione bomba sociale” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris non nasconde le sue perplessità e preoccupazioni per il futuro incerto degli italiani che sentiranno sempre più il peso di questi mesi di chiusura causati dalla diffusione del Covid-19. “Il momento più duro dal punto di vista sociale, economico e del lavoro deve ancora venire e sarà in autunno. C’è il rischio di un conflitto sociale perché l’esasperazione può diventare rabbia visto che tante persone stanno perdendo il lavoro”, dichiara ai microfoni di Radio 1 il primo cittadino napoletano. Il commento arriva dopo l’allarme lanciato dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che ha affermato: “A settembre e ottobre purtroppo vedremo gli esiti di questo periodo di grave crisi ... Leggi su anteprima24

nemiroski : RT @francescagraz1: De Magistris con una pessima gestione ha distrutto Napoli. Da bozza bilancio previsione 2020 un deficit di 2,7mld. In g… - francescagraz1 : De Magistris con una pessima gestione ha distrutto Napoli. Da bozza bilancio previsione 2020 un deficit di 2,7mld.… -

“Il Comune di Napoli avvia una serie di azioni affinché si arrivi a superare il Pareggio di Bilancio come un vincolo insormontabile in sede di predisposizione dei documenti contabili. Nessuna velleità ...

Napoli: delibera per superare regole pareggio bilancio

