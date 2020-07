Kazakistan, allarme per un nuovo tipo di polmonite sconosciuta (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ambasciata cinese in Kazakistan ha rilasciato un comunicato in cui avvisa i propri cittadini di un potenziale pericolo, legato all’aumento di casi di polmonite nello Stato dell’Asia centrale. Secondo l’ambasciata, la polmonite in Kazakistan avrebbe ucciso circa 1770 persone da inizio anno, 628 solo nello scorso giugno: “Il tasso di mortalità di questa malattia è molto più alto rispetto a quello della polmonite causata dal coronavirus”, recita il comunicato riportato dall’agenzia Reuters. Le autorità kazake hanno però smentito il rapporto, parlando apertamente di fake news. polmonite di “eziologia sconosciuta” Il Kazakistan si trova nel pieno ... Leggi su thesocialpost

