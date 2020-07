Infinity, con Sogno nel Cassetto Onlus, dona 12 mesi di cinema ai reparti di ematologia del Policlinico Umberto I e del Comitato Maria Letizia Verga (Di venerdì 10 luglio 2020) Infinity dona 12 mesi di sottoscrizione al servizio di video streaming on demand ai reparti di ematologia del Policlinico Umberto I di Roma e del Comitato Maria Letizia Verga di Monza grazie alla collaborazione con Sogno nel Cassetto Onlus. Il primo obiettivo del progetto Onlus Sogno nel Cassetto, infatti, è quello di provvedere alla distribuzione di tablet all’interno dei reparti di ematologia, al fine di consentire ai pazienti di usufruire di vari contenuti di intrattenimento. Infinity ha quindi deciso ... Leggi su romadailynews

