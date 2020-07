In taxi con 400mila euro di hashish, tre (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - TORINO, 10 LUG - Trasportavano in taxi 50 chili di hashish all'interno di un trolley. Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate questa notte dai carabinieri di Torino. I ... Leggi su corrieredellosport

nicomanetta1 : In taxi con 50 kg hashish in un trolley, tre persone arrestate in pieno centro a Torino - La Stampa #taxi #NoUber - nicomanetta1 : Torino, in taxi con 3 chili di hashish: 3 arrestati - - nicomanetta1 : La droga viaggiava sul taxi, dentro una valigia con 50 chili di hashish: tre arresti [VIDEO] -… - nicomanetta1 : A Porto Torres mobilità garantita con il Taxi solidale - SardegnaDies #taxi #NoUber - Ansa_Piemonte : In taxi con 400mila euro di hashish, tre. Nella notte a Torino, stupefacente era nascosto in un trolley #ANSA -