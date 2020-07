Il ruolo di Attilio Fontana nella storia dei camici del cognato a Regione Lombardia (Di venerdì 10 luglio 2020) Attilio Fontana da ieri è incredibilmente silente sulla storia dei camici di Regione Lombardia e dell’azienda della moglie e del cognato Andrea Dini. In compenso il governatore ieri ha postato su Facebook delle “Stupende immagini dei versanti lombardi del Lago Ceresio” per le quali noi tutti ammiratori delle bellezze italiane non possiamo che ringraziarlo. Il ruolo di Attilio Fontana nella storia dei camici del cognato a Regione Lombardia Poi, con calma, quando avrà finito di giocare a fare il tour operator, magari Fontana troverà il tempo di farci sapere come ... Leggi su nextquotidiano

fanpage : Caos camici in Lombardia, sono in corso verifiche sul ruolo del governatore Attilio Fontana - Noovyis : (Il ruolo di Attilio Fontana nella storia dei camici del cognato a Regione Lombardia) - - funaija : RT @fanpage: Caos camici in Lombardia, sono in corso verifiche sul ruolo del governatore Attilio Fontana - LKaganovich2970 : RT @ilgiornale: Il governatore Attilio Fontana nel mirino dei pm per l'inchiesta sui camici che coinvolge la società Dama srl, di proprietà… - mariana80024548 : RT @ilgiornale: Il governatore Attilio Fontana nel mirino dei pm per l'inchiesta sui camici che coinvolge la società Dama srl, di proprietà… -