Il DL Semplificazioni mette in gioco la credibilità dell'Italia in Ue (Di venerdì 10 luglio 2020) Il decreto Semplificazione non ha ancora un testo, solo titoli. Così come il Piano nazionale di riforme. L’elenco dei titoli sembra abbastanza esauriente, resta da capire la sua reale efficacia, e la tempistica di validità: dureranno solo un anno le Semplificazioni? Troppo poco.Quel che è chiaro e che l’Europa leggerà questo decreto come una delle riforme più importanti che l’Italia affiancherà alla richiesta di risorse economiche per la ripresa. A questo serve il decreto semplificazione, a garantire l’Europa che questa volta facciamo sul serio, che gli investimenti si faranno, in tempi certi.Per questo quando leggeremo gli articoli ci dovremmo fare domande molto concrete: un’autorizzazione sarà più rapida? Passeremo da 5 anni a 6 mesi per averla? Le ... Leggi su huffingtonpost

GPiziarte : Il DL Semplificazioni mette in gioco la credibilità dell'Italia in Ue - HuffPostItalia : Il DL Semplificazioni mette in gioco la credibilità dell'Italia in Ue - Moonlightshad1 : @PasqualDeno No, non è grave per niente. Perché non si tratta di una semplice diatriba ma di una questione che mett… - TfnWeb : Dl Semplificazioni, il vice ministro Cancelleri: l’Italia mette il turbo per recuperare il gap infrastrutturale tra… - IlFattoNisseno : Dl Semplificazioni, il vice ministro Cancelleri: “L’Italia mette il turbo per recuperare il gap infrastrutturale tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Semplificazioni mette Il DL Semplificazioni mette in gioco la credibilità dell'Italia in Ue L'HuffPost Ecobonus per motorini elettrici fino 4mila euro. Inserito nel Dl Rilancio, nel 2020 vale anche senza rottamazione

ROMA - Nel decreto Rilancio, fra le novità, ci sono il credito d'imposta sugli anche per i grandi store, e non solo per botteghe e negozi con ricavi sotto i 5 milioni, ma al 20% anziché al 60%, i cont ...

L’Anci rilancia: “Modifiche al Codice della Strada nel Decreto Semplificazioni”

Continua il pressing dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) su Parlamento e governo per portare a casa il pacchetto di riforme al Codice della Strada che non sono state approvate nel Decre ...

ROMA - Nel decreto Rilancio, fra le novità, ci sono il credito d'imposta sugli anche per i grandi store, e non solo per botteghe e negozi con ricavi sotto i 5 milioni, ma al 20% anziché al 60%, i cont ...Continua il pressing dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) su Parlamento e governo per portare a casa il pacchetto di riforme al Codice della Strada che non sono state approvate nel Decre ...