Il cervello non smette di “sentire” in punto di morte: lo studio rivoluzionario (Di venerdì 10 luglio 2020) Cosa avviene nel cervello in punto di morte: il nuovo studio Secondo un nuovo studio, l’udito è l’ultimo dei cinque sensi a spegnersi, anche in punto di morte. Quando ormai non si risponde più agli stimoli esterni, il nostro cervello invece continua a percepire parole e suoni. Lo studio arriva dall’Università della British Columbia, è stato condotto su malati di un hospice di Vancouver quando erano coscienti e quando non lo erano più ed è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports. In cosa consiste lo studio? Utilizzando l’elettroencefalogramma, il team di ricercatori guidato da Elizabeth Blundon ha confrontato i dati dei pazienti con quelli delle ... Leggi su tpi

