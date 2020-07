Gp Stiria, Hamilton: "Troppo presto per sentire pressione" (Di venerdì 10 luglio 2020) SPIELBERG - " Se sento la pressione dopo la vittoria all'esordio di Bottas? No, è Troppo presto per sentire la pressione. Devo solamente fare un lavoro migliore, questo è quello per cui vivo ". Lo ha ... Leggi su corrieredellosport

