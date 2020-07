Gerrard: “Quel giorno in cui mi ricucirono il pene”. Il dottore: “Momenti di terrore” (Di venerdì 10 luglio 2020) Andrew Massey , ex medico del Liverpool, ha rivelato i momenti di terrore vissuti nel 2014 durante una partita fra i Reds e il Bournemouth, valida per la Coppa d’Inghilterra, quando fu chiamato a ricucire il pene a Steven Gerrard, fortemente danneggiato dopo un durissimo scontro di gioco. Massey era un giovane professionista, approdato al club appena l’anno prima. “Stavo cercando di ricordare la mia preparazione medica -ha raccontato ai media britannici- ma da nessuna parte ti insegnano come cucire un pene. Ho pensato: ‘Non mi va che il primo pene sia quello di Steven Gerrard’, ma in realtà poi l’ho dovuto fare”. Massey ricorda: “Ho guardato i pantaloncini, c’era sangue ovunque e ho pensato ‘wow, deve essere davvero doloroso‘. L’ex medico della squadra dell’Irlanda del ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Liverpool, il racconto shock di #Gerrard - IlBacchettone : Cari @Zbarskij @lazialeantifa e @SalvatoreC1970 vi voglio bene. Ma la prossima volta che su @RadioQuar mi parlate… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerrard “Quel Anouk Aimée: "Il tempo che passa? Non mi spaventa. E' lui che deve vedersela con me!" IO donna