Garcia: «Sorteggio? È una strada incredibile da percorrere ma davvero eccitante» (Di venerdì 10 luglio 2020) Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo i sorteggi di Champions League e in vista della Juve Intervistato dai canali ufficiali del Lione, Rudi Garcia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. JUVE – «Abbiamo giocato all’andata allo stadio Groupama. È quindi logico giocare il ritorno a Torino anche se sarà a porte chiuse. Questa data è adatta a noi perché avremo un’intera settimana di preparazione dopo la finale della Coppa di Lega. Questo è anche il motivo per cui vogliamo giocare la nostra ultima partita amichevole il 24 agosto. Questo ci permetterà anche di avere una settimana per preparare la partita col Psg». Sorteggio – «L’ho seguito. Se mai ci qualifichiamo, è un ... Leggi su calcionews24

