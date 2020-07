Coronavirus, Conte: “Possibile proroga dello stato di emergenza oltre il 31 luglio”. Chigi: “Decisione non presa, prima in Parlamento” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il Coronavirus dopo il 31 luglio“. A dirlo è il premier Giuseppe Conte che, a margine della cerimonia generale di innalzamento delle 78 paratoie del Mose, a Venezia, ha parlato dell’ipotesi circolata in queste ore sulla possibile proroga dello stato di emergenza nazionale varato lo scorso 31 gennaio fino al 31 dicembre. Parole che hanno subito creato un caso all’interno della maggioranza, con Italia Viva intenzionata a chiedere al presidente del Consiglio di “venire in Parlamento” per confrontarsi su questa decisione. In serata, Palazzo Chigi ha precisato con una nota che “si tratta di una decisione che non ... Leggi su ilfattoquotidiano

