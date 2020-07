Coronavirus, contagi in crescita: stabili i decessi (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – Salgono ancora i nuovi contagi da Covid-19 in Italia dove nella giornata odierna si sono registrati 276 casi nelle ultime 24 ore contro i 229 del giorno prima. Di questi, quasi la metà – 135 – sono in Lombardia, pari al 48,9%: 53 i contagi in Emilia Romagna e 23 nel Lazio. Quattro le regioni senza nuovi casi: Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata: il totale dei contagiati sale a 242.639. Sono i dati forniti dal Ministero della Salute nel consueto bollettino sulla situazione sanitaria in Italia. In particolare, nel Lazio l’RT è salito a 1,13 segnando un livello di rischio moderato, come comunicato dall’Unità di Crisi regionale sottolineando che dei 23 nuovi casi 11 sono di importazione e di questi 8 con link di ritorno da Bangladesh, uno da Nicaragua, e due di ... Leggi su quifinanza

Tra le province lombarde i contagiati crescono in maniera significativa nella provincia di Bergamo con 56 casi odierni, giovedì erano 28 casi e mercoledì 30. Sono 135, di cui 72 a seguito di test ...

Covid-19 ad Asti: anche oggi non ci sono morti né contagiati

Ecco i dati forniti oggi, venerdì 9 luglio, dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: anche oggi non si registrano nuovi contagi né decessi ... Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid ...

