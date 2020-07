Catania, 24 arresti da parte della Guardia di Finanza: espropriate diverse società (Di venerdì 10 luglio 2020) Nelle prime ore di stamane la Guardia di Finanza di Catania ha arrestato 24 persone e sequestrato società commerciali. Catania si sveglia con i lampeggianti della Guardia di Finanza sparati su tutta la città. Parliamo di una maxi-operazione della Gfd che, nelle prime luci di stamane, ha arrestato ben 24 persone, (21 dei quali finiti ai domiciliari), eseguendo poi sei misure interdittive di un anno nei confronti di altre 30 persone. Vari i capi di accusa in questa delicata operazione: associazione a delinquere, reati tributari e indebite compensazioni aggravate dalla partecipazione di professionisti. Come poc’anzi detto sono indagini delicate che, in secondo luogo, hanno “occupato” altre zone, o meglio ... Leggi su bloglive

