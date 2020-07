Bournemouth, bruttissimo infortunio per Smith: serve addirittura l’ossigeno (Di venerdì 10 luglio 2020) Ieri sera il Tottenham di Josè Mourinho è rimasto bloccato sullo 0-0 dal Bournemouth nel trentaquattresimo turno di Premier League, restando a -2 dallo Sheffield United, settimo in classifica. Durante la gara, da segnalare il brutto infortunio di Adam Smith che, dopo aver sbattuto violentemente la testa in un contrasto aereo con Ben Davies, ha perso i sensi. Il difensore 29enne è stato immediatamente soccorso in campo dai medici, che hanno addirittura dovuto dargli l’ossigeno. Dopo ben otto minuti, fortunatamente, si è ripreso e ha lasciato il campo in barella. Foto: TalkSPORT L'articolo Bournemouth, bruttissimo infortunio per Smith: serve addirittura l’ossigeno ... Leggi su alfredopedulla

