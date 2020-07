Biglietti e voucher: tornano i rimborsi con l’emendamento McCartney (Di venerdì 10 luglio 2020) L’hanno chiamato ‘emendamento McCartney’, visto che era stata proprio la dischiarazione dell’ex Beatle a smuovere la politica sul caso dei concerti annullati e non rimborsati. Nel Dl Cura Italia, infatti, con l’obiettivo di non mettere in ginocchio un intero comparto che riguarda migliaia di lavoratori, si era deciso di permettere agli organizzatori di indennizzare i possessori di Biglietti con dei semplici voucher, spendibili entro 18 mesi su eventi organizzati dai medesimi soggetti, invece che rimborsare la somma. Il caso più ‘rumoroso’ in questo senso riguardava Paul McCartney, con due date italiane previste per giugno (rispettivamente il 10 a Napoli ed il 13 a Lucca). In questo caso estremo si sommavano divsrsi disagi per il consumatore: il costo del biglietto, che ... Leggi su quifinanza

Chi ha comprato il biglietto per il concerto di Paul McCartney in piazza del Plebiscito a Napoli potrà essere rimborsato. Lo prevede l’emendamento al Decreto Rilancio, approvato mercoledì 8 luglio all ...

Decine di cerimonie rimandate, agenzie di viaggio in difficoltà

Per festeggiare il giorno più bello, molti maremmani avevano scelto mete da sogno «Tra compagnie aeree e servizi diversi, è come un collage: difficile riorganizzare tutto» Una delle categorie più mess ...

