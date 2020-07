Banche, richieste a Fondo Garanzia per 50 miliardi (Di venerdì 10 luglio 2020) I finanziamenti richiesti dalle Banche al Fondo di Garanzia sono cresciuti a circa 50 miliardi di euro, con 811 mila domande pervenute, di cui 707 mila fino a 30 mila euro, per oltre 14 miliardi di euro. Lo rende noto l’Abi. sat/mrv/red L'articolo Banche, richieste a Fondo Garanzia per 50 miliardi proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

