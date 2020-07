Avete mai visto la figlia ritrovata di Massimo Ranieri? “Mi hanno trascinato…” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il tempo non passa per Massimo Ranieri, che rimane una delle stelle più luminose della canzone italiana. Nato a Napoli nel 1951, Ranieri ancora oggi si conferma un artista a tutto tondo: cantante, conduttore e attore, verace come la terra in cui è nato e amato da più generazioni. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha da poco riallacciato i rapporti con sua figlia Cristiana, nata dalla relazione con Franca Sebastiani, cantante e scrittrice scomparsa nel 2015. Ecco Cristiana, la figlia ritrovata di Massimo Ranieri FOTO Nata nel 1971, Cristiana Calone è nata dalla relazione di Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri, con la sua ex fidanzata Franca ... Leggi su velvetgossip

