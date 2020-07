Ascolti tv, dati Auditel giovedì 9 luglio: Temptation Island vince con 3.5 milioni (Di venerdì 10 luglio 2020) Vittoria di Canale 5 nel prime time di giovedì 9 luglio con ‘Temptation Island‘, visto da 3.550.000 telespettatori pari a uno share del 21,28%. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per ‘Che Dio ci aiuti 5‘ in onda su Rai1 che ha ottenuto 2.145.000 telespettatori e uno share del 10,54%. Terzo posto per il film trasmesso da Italia1 ‘Fast & furious solo parti originali’ che ha totalizzato 1.002.000 telespettatori e uno share del 5,41%. A seguire, su Rai3 il programma ‘Mia Martini fammi sentire bella’ è stata seguito da 979.000 telespettatori (share del 4,95%) mentre su Rai2 ‘Novantesimo minuto goal flash’ ha interessato 980.000 telespettatori (share del 4,86%). Su Rete4 ‘I Legnanesi – Signori si nasce… e noi’ ... Leggi su tvzap.kataweb

