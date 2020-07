Ascolti Temptation Island, dati auditel seconda puntata: ecco quanto ha totalizzato, tutti i numeri (Di venerdì 10 luglio 2020) Leggero calo di Ascolti per la seconda puntata di Temptation Island 2020. L’appuntamento di ieri, giovedì 9 luglio, si è portato a casa un buon risultato, trionfando nel prime time. A seguire, i dati auditel della prima serata, tra serie TV, spettacoli comici e film. Ascolti Temptation Island, dati auditel seconda puntata Canale 5, Temptation... L'articolo Ascolti Temptation Island, dati auditel seconda puntata: ecco quanto ha totalizzato, ... Leggi su blogtivvu

zazoomblog : Ascolti tv 9 luglio 2020: Temptation Island trionfa ma c’è un piccolo calo - #Ascolti #luglio #2020: #Temptation - zazoomblog : Ascolti TV Giovedì 9 luglio 2020. Temptation (21.3%) doppia Che Dio Ci Aiuti (10.5%). Diaco (10.2%) travolto da Ca… - infoitcultura : ‘Temptation Island 7’, gli ascolti della seconda puntata hanno retto il confronto con l’ottimo esordio della scorsa… - zazoomblog : Ascolti TV Giovedì 9 luglio 2020. Temptation (21.3%) doppia Che Dio Ci Aiuti (10.5%). Diaco (10.2%) travolto da Ca… - blogtivvu : Ascolti Temptation Island, dati auditel seconda puntata: ecco quanto ha totalizzato -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Temptation

Prosegue il viaggio nei sentimenti per le coppie, vip e nip, a Temptation Island. Il reality delle corna, così è soprannominato, ha ottenuto ottimi ascolti anche alla seconda puntata: ben 3.550.000 te ...Boom di ascolti per la settima edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia. Al momento sono andate in onda le prime due puntate ma quando fini ...