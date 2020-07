Arbitri e VAR, le polemiche post lockdown non mancano (Di venerdì 10 luglio 2020) Arbitri e VAR, le polemiche post lockdown non mancano: gli ultimi errori hanno creato diverse polemiche Un aspetto che dovrebbe preoccupare la Federcalcio. Dopo il ritorno in campo le decisioni arbitrali hanno fatto discutere parecchio, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. La “perla” di Fabbri – si legge – ha fatto arrabbiare Rizzoli e il Parma, ma è solo l’ultima punta dell’iceberg: analisi troppo difficili, poche virtù, preparazione approssimativa le cause di questa nuova crisi. Con le gare troppo vicine, infatti, gli errori non vengono “metabolizzati”. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

