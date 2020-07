Verona-Inter streaming, dove guardare la diretta della partita (Di giovedì 9 luglio 2020) Verona-Inter streaming – A chiudere la 31ª giornata di Serie A, il posticipo di questa sera (fischio d’inizio alle ore 19.45) tra Verona e Inter. Entrambe le squadre provenienti da due sconfitte abbastanza sorprendenti. Gli uomini di Juric hanno perso a Brescia, quelli di Conte hanno subito la rimonta del Bologna a San Siro, fallendo la possibilità di avvicinare la Lazio e facendosi a sua volta scavalcare dall’Atalanta. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, per gli abbonati basterà scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet ed avviarla poco prima del match. Una seconda ... Leggi su calcioweb.eu

