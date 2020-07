Sorteggio Champions League 2020 quarti: data, orario e regolamento (Di giovedì 9 luglio 2020) Sorteggio Champions League 2020 quarti: data, orario e regolamento Come ormai ben saprete tutti, il coronavirus ha stravolto il calendario di Champions League (ed Europa League). In un anno in cui avrebbero dovuto esserci gli Europei (rimandati al prossimo anno), l’estate calcistica sarà invece più interessante rispetto a quelle precedenti, ricche di amichevoli ma senza il giusto mordente. Questo agosto, invece, diverse squadre si giocheranno un trofeo europeo. Ad agosto, infatti, si alza il sipario sulla Champions League, a cominciare dalla seconda metà degli ottavi, proseguendo con i quarti di finale, la semifinale e la ... Leggi su termometropolitico

sportface2016 : #Atalanta La Dea in vista del sorteggio dei quarti di finale di Champions League: ecco le possibili sfidanti dei… - sportli26181512 : Atalanta, il dg Marino: 'Sorteggio Champions? Non pensiamoci. Qua l'euforia non esiste...': Umberto Marino, diretto… - BasketItalyit : BCL, le fasce del sorteggio: Dinamo Sassari in 3a, Brindisi 5a e Fortitudo Bologna in 7a - sportface2016 : #BCL | #FIBA ha reso note le fasce del sorteggio di FIBA Champions League. Tre italiane al via - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Venerdì 10 il sorteggio di #ChampionsLeague ed #EuropaLeague: ma vi ricordate a che punto eravamo rimasti? ?????? Ecco tut… -