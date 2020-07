SMS Euronics, concorso a premi truccato: quanto si perde aprendo il link (Di giovedì 9 luglio 2020) SMS Euronics, concorso a premi truccato: quanto si perde aprendo il link presente nel messaggio. Torna d’attualità una truffa già diffusa a giugno Un SMS truffa è nuovamente in agguato. Come accaduto anche nel mese di giugno, il riferimento è sempre alle offerte di Euronics, inoltrate attraverso un messaggio di testo phishing. Diverse segnalazioni sono … L'articolo SMS Euronics, concorso a premi truccato: quanto si perde aprendo il link proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Notiziedi_it : Nuova ondata di SMS Euronics con concorso, premio e truffa: quanto perderete - GiordanoGiusti : Occhio amici di @EuronicsItalia che sono tornati a girare questi sms #spam #Euronics - MilanoCitExpo : Vinci un iPhone 11, l’SMS Euronics nasconde una truffa - RobRe62 : RT @DigitalicMag: ??Attenzione alle truffe!?? Il falso SMS truffa legato al brand Euronics è solo l’ultimo espediente messo in piedi secondo… - marcoalberti84 : RT @DigitalicMag: ??Attenzione alle truffe!?? Il falso SMS truffa legato al brand Euronics è solo l’ultimo espediente messo in piedi secondo… -

Attenti all'sms di Euronics che vi annuncia la vittoria di un iPhone 11: è una truffa. Messaggio troppo bello per essere vero? Attenti, potrebbe essere una truffa. Nella fattispecie, se via arriva un ...