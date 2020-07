Scomparsa Naya Rivera, le drammatiche parole del figlio: “Si è tuffata e non è più risalita” (Di giovedì 9 luglio 2020) Abbiamo già scritto della drammatica vicenda di Naya Rivera, attrice divenuta nota per aver recitato in Glee, probabilmente annegata in un lago della California. Emergono dettagli drammatici, raccontati dai media anglofoni. Daily Star, nello specifico, ha scritto che il figlio dell’attrice – Joey Hollis, 4 anni – è stato trovato da solo nella barca presa … L'articolo Scomparsa Naya Rivera, le drammatiche parole del figlio: “Si è tuffata e non è più risalita” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Corriere : La star di «Glee» Naya Marie Rivera scomparsa nel lago Piru, trovato su una barca il figlio - GisellaPagano : L’attrice di Glee Naya Rivera scomparsa in un lago, il figlio di 4 anni trovato solo in barca - emptyxheart : RT @Daninseries: Mi sveglio e scopro che Naya Rivera è scomparsa, e che le autorità la credono morta annegata. Sono sconvolto, altro che ma… - Jaylee28342549 : Svegliarsi con la notizia della scomparsa di Naya è un pugno nello stomaco. Mi auguro con tutto il cuore che venga… - nineninemin : RT @ipomeacarnea: Mi sveglio, apro twitter e scopro che Naya Rivera è scomparsa e si pensa sia morta annegata. Spero riescano a trovarla, v… -