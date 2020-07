Reddito di emergenza 2020, domande fino al 31 Luglio: a chi spetta, importi, come richiederlo, data pagamento (Di giovedì 9 luglio 2020) È ancora possibile fare domanda di Reddito di emergenza 2020, misura straordinaria di sostegno al Reddito introdotta per supportare le famiglie in condizioni di difficoltà economica, causata dall’emergenza COVID-19. Da venerdì 22 maggio si può richiedere il Rem 2020 esclusivamente online sul sito Inps. E lo si potrà fare entro il 31 Luglio, anzichè il 30 Giugno, come indicato dal messaggio 2520 dell’Ente Previdenziale. Il pagamento della seconda mensilità, per chi ha fatto richiesta a maggio, o della prima mensilità, per chi ha fatto domanda a giugno, dovrebbe essere previsto entro il 15 Luglio. Così sarà anche per agosto. Il Decreto ... Leggi su leggioggi

GPiziarte : RT @MPenikas: LN Decreto Rilancio al traguardo, oggi il voto di fiducia. Dal Reddito di emergenza ai voucher baby sitter. Dopo il sì alla C… - MPenikas : LN Decreto Rilancio al traguardo, oggi il voto di fiducia. Dal Reddito di emergenza ai voucher baby sitter. Dopo il… - ehyvera : Finalmente è arrivata una buona notizia ovvero che dopo 3 mesi dalla richiesta quindi alla buon'ora, ci daranno il… - TheItalianTimes : Le ultime novità sul #redditodiemergenza - infoitinterno : Dai bonus al reddito di emergenza, ecco le date di tutti i pagamenti di luglio -