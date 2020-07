Raf Simons: per i suoi 25 anni una capsule revival (Di giovedì 9 luglio 2020) Chi pensava che Raf Simons non potesse sorprendere ancora il mondo della moda in questo bizzarro 2020, dopo l’annuncio della co-direzione creativa di Prada nientemeno che a fianco dell’iconica Miuccia, ovviamente si sbagliava. Nel corso della sua carriera, il designer belga non solo è stato alle redini artistiche di Jil Sander, Christian Dior e Calvin Klein: quest’anno celebra infatti il 25esimo anniversario del suo brand omonimo, uno dei più amati nel panorama del ready-to-wear maschile. Che, nel corso del tempo, è stato segnato da collaborazioni memorabili e da una ricerca quasi maniacale di una serie di capi d’abbigliamento diventati poi introvabili. Alcuni de quali, a sorpresa, stanno per essere rilanciati da Raf Simons proprio per celebrare le nozze d’argento con la sua griffe. Leggi su vanityfair

Per celebrare i 25 anni di attività del brand che porta il suo nome, Raf Simons ha scelto di lanciare una riedizione di 100 capi d’archivio che saranno disponibili da fine 2020. Il designer belga, che ...

Raf Simons svela Archive Redux

Un gesto concettuale, quasi da curatore di exhibition contemporanea. Raf Simons sceglie una formula originale per celebrare iprimi 25 anni della sua label. Si chiama Archive Redux, dal latino per chi ...

Per celebrare i 25 anni di attività del brand che porta il suo nome, Raf Simons ha scelto di lanciare una riedizione di 100 capi d'archivio che saranno disponibili da fine 2020. Il designer belga, che ...