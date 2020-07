Prodi: “Il Governo deve dire sì al Mes, ma è troppo lento” (Di giovedì 9 luglio 2020) L’ex premier parla anche della composizione di un nuovo eventuale Governo: “L’ingresso di Forza Italia in maggioranza non è certo un tabù, la vecchiaia porta la saggezza”, dichiara Prodi. Romano Prodi incita il Governo a dare una decisa accelerazione alle decisioni da prendere per il bene del Paese. L’ex presidente del Consiglio ne ha parlato … L'articolo Prodi: “Il Governo deve dire sì al Mes, ma è troppo lento” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

eziomauro : Prodi: 'Governo lento ma sul Covid l’Italia ha salvato l’Europa. Il Mes ci serve. E l'ingresso di F… - La7tv : #inonda Romano #Prodi ai microfoni di @lucasappino apre al governissimo: '#Berlusconi nella maggioranza? Non è un t… - xblunotte : RT @DavelloStefano: #Prodi: “La Via della Seta rappresenta una grande occasione. L'Europa e l'Italia devono muoversi, perché le occasioni c… - Maximinelli : @Michele_Arnese @Il_Vitruviano Ciò che porta la vecchiaia forse vale per Berluska, sicuramente non per Prodi. - formichenews : Conte il pellegrino d’Europa (che ricorda Prodi). ??Scrive @GiuseppePennis4 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Prodi “Il Fase 3: Prodi, 'dopo interventi a pioggia attenzione a settori produttivi' Affaritaliani.it