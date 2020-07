Prima implora il dialogo e poi fugge. Salvini si crede ancora al Papeete. Conte spedisce l’invito mendicato da giorni. Ma adesso Matteo rifiuta l’incontro a Palazzo Chigi (Di giovedì 9 luglio 2020) Ha urlato per settimane, in pieno lockdown, sul mancato coinvolgimento delle opposizioni da parte del premier Giuseppe Conte. Dopo che lui aveva chiesto i pieni poteri e quando non c’era alcuna emergenza all’orizzonte, ma solo il sole cocente che batteva sulla spiaggia del Papeete, ha dipinto il presidente del consiglio come un aspirante dittatore. E poi Prima ha rifiutato l’invito agli Stati Generali e ora quello rivoltogli sempre dal premier per recarsi oggi a Palazzo Chigi. Non occorre aggiungere molto altro per dire che Matteo Salvini continua ad essere in confusione. In un anno, dalla rottura dell’intesa gialloverde, il leader della Lega non sembra essere riuscito a riacquistare visibilità. E non va meglio il resto ... Leggi su lanotiziagiornale

