Prandelli: “Chiesa? Prenda decisione sul futuro. Anche a Bernardeschi dissi che…” (Di giovedì 9 luglio 2020) Quale futuro per Federico Chiesa? L'esterno della Fiorentina è un po' sparito dai radar della Serie A con la ripartenza dopo il lockdown ma resta senza dubbio uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Juventus e Inter sono ferme sulla loro volontà di provare a strappare il giovane talento dalla Viola. A parlare di lui e di un altro ex che è passato proprio da Firenze alla Torino bianconera è stato Cesare Prandelli. L'ex tecnico della Fiorentina ed ex ct dell'Italia è intervenuto attraverso i microfoni di FirenzeViola per affrontare questi temi e tanto altro.Prandelli: "Chiesa decida cosa fare. A Bernardeschi dissi di restare a Firenze"caption id="attachment 804592" align="alignnone" width="805" Bernardeschi (getty images)/caption"Sono due anni che ... Leggi su itasportpress

