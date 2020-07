Pensioni e decreto rilancio, ultime: molti bonus, ma gli esclusi restano fuori (Di giovedì 9 luglio 2020) La Camera conferma la fiducia al Governo sul decreto rilancio con 318 voti favorevoli, 231 contari e 2 astenuti. I tempi sono strettissimi per evitare la decadenza il testo va convertito in legge entro il 18 luglio, ragione per cui il provvedimento passa in Senato ma non sono previste modifiche ulteriori. Dopo questa notizia, monta come era prevedibile lo sconforto degli esclusi, stiamo parlando dei 6.000 esodati rimasti fuori che confidavano in qualche emendamento ad hoc per sanare il loro dramma previdenziale. Il rammarico di Gabriella Stojan, amministratrice del gruppo ‘Comitato 6000 esodati esclusi’ che in un post Facebook annuncia l’enensima esclusione al gruppo, di seguito riportiamo le sue parole. decreto rilancio passa al ... Leggi su pensionipertutti

