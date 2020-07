“Oggi issano bandiera bianca sui Benetton, domani…”. La profezia di Sallusti: a cosa ci condanneranno Conte e 5 Stelle (Di giovedì 9 luglio 2020) “Oggi issano bandiera bianca di fronte ai Benetton, domani lo dovranno fare sui prestiti europei, dopodomani sui vari bonus assistenziali che stanno spacciando come panacea di tutti i mali”. Così Alessandro Sallusti nel suo editoriale su Il Giornale commenta la notizia di giornata, ovvero il nuovo ponte Morandi affidato ai Benetton dopo che per due anni Giuseppe Conte e M5s hanno promesso e giurato che avrebbero revocato la concessione. Ma nel frattempo non sono stati in grado di trovare una soluzione, e così tutto è rimasto com'era per mancanza di alternative. “Uno che non è capace di gestire un nuovo ponte avendo due anni di tempo - è la critica di Sallusti - figuriamoci come ... Leggi su liberoquotidiano

DriverMattia198 : RT @Libero_official: “Oggi issano bandiera bianca sui Benetton, domani…”. #Sallusti è sicuro: a cosa ci condanneranno #Conte e #5Stelle #Au… - Libero_official : “Oggi issano bandiera bianca sui Benetton, domani…”. #Sallusti è sicuro: a cosa ci condanneranno #Conte e #5Stelle… -

Ultime Notizie dalla rete : “Oggi issano Cresce il Movimento Trieste Libera Bora.La