Non solo Llorente: il Benevento pensa anche a Mandzukic per l'attacco (Di giovedì 9 luglio 2020) Mario Mandzukic è il nome nuovo per l'attacco del Benevento. Il centravanti ex Juventus, ora svincolato, è l'ultima idea del patron Vigorito, deciso a costruire una squadra di valore per il ritorno in Serie A.

Diga del Gleno e non solo: dopo il Covid riparte il turismo in Val di Scalve

Dieta e stile di vita Mediterraneo, arriva il movimento #VivoMediterraneo: i consigli della scienza per la rinascita post lockdown

Dimostrando che la Dieta Mediterranea è viva e ha solo bisogno di essere incoraggiata, #VIVOMEDITERRANEO ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per aiutarci a prendere le misure a un ...

Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

In questi tempi invece ci pare sia rimasta solo la confusione, perché si è detto e scritto di tutto e il contrario di tutto, non aiutando certamente il “popolo”, non nel senso auspicato da Mao ...

