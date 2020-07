Ma nei due aeroporti già arrivati in 60mila: il rebus dei controlli sulla bomba sanitaria (Di giovedì 9 luglio 2020) Chiara Giannini L'Italia rischia una seconda ondata epidemica a causa del ritardo nei controlli di chi arriva dai Paesi extra Schengen L'Italia rischia una seconda ondata epidemica a causa del ritardo nei controlli di chi arriva dai Paesi extra Schengen. Secondo un rapido calcolo sono almeno 60mila le persone atterrate sul territorio nazionale con voli sui due più grandi scali, ovvero quelli di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Attualmente nell'aeroporto della Capitale arrivano circa 120 voli al giorno, di cui una quindicina provenienti da nazioni fuori dall'area Schengen. I passeggeri appartenenti a questa categoria sono circa 2mila nell'arco delle 24 ore. La prima segnalazione di persone arrivate da fuori Italia che non rispettavano l'imposizione della quarantena risale al 17 giugno, quando un cittadino del ... Leggi su ilgiornale

