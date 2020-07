Le Final Eight di Champions a porte chiuse (Di giovedì 9 luglio 2020) Le ultime gare di Champions ed Europa League della stagione 2019/20 si giocheranno a porte chiuse, a meno di ulteriori novità. Lo ha annunciato l’Uefa in un comunicato ufficiale. “Il 17 giugno 2020, il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di rinviare la decisione se le prossime partite UEFA sarebbero state in grado di accogliere i … L'articolo Le Final Eight di Champions a porte chiuse è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

La diretta del sorteggio del tabellone di Europa League 2019/2020 in diretta dalle ore 12.55: la competizione si giocherà in Germania NYON – Venerdì 10 luglio alle ore 13 andrà in scena il sorteggio d ...

Domani a Nyon i sorteggi di Champions ed Europa League

Roma, 9 lug. (askanews) - Tempo di sorteggi in Champions ed Europa League. Domani, a partire dalle ore 12 a Nyonsaranno stabiliti gli abbinamenti per i quarti di finale e quindi anche il tabellone per ...

La diretta del sorteggio del tabellone di Europa League 2019/2020 in diretta dalle ore 12.55: la competizione si giocherà in Germania NYON – Venerdì 10 luglio alle ore 13 andrà in scena il sorteggio d ...