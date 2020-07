"La Lega è l'erede dei valori di Berlinguer". Ira del Pd su Salvini (Di giovedì 9 luglio 2020) AGI - La Lega come il Pci di Berlinguer. Il paragone evocato dal segretario del Carroccio scatena l'indignazione di molti esponenti del Partito democratico. La miccia l'accende Matteo Salvini quando risponde a chi gli chiede della prossima apertura della sede romana della Lega in via delle Botteghe Oscure, proprio davanti al palazzone che per decenni ha ospitato la sede del Partito comunista. "I valori di una certa sinistra, quella di Berlinguer, degli operai e degli insegnanti ora sono stati raccolti dalla Lega", afferma. "Se il Pd chiude Botteghe Oscure e la Lega riapre sono contento, è un bel segnale", aggiunge. Parole che provocano la reazione dei dem. Emanuele Fiano prima commenta con sarcasmo l'uscita dell'avversario ... Leggi su agi

stanzaselvaggia : Quindi: mio figlio dice la sua a Salvini, senza che nessuno sappia chi è. La polizia lo costringe a dire nome e cog… - stanzaselvaggia : Qualcuno dell’ordine dei giornalisti, l’organo che vuole proteggere mio figlio da tutta questa morbosità dei media,… - matteosalvinimi : Parlamentari della Lega oggi al fianco dei diplomati magistrali che protestano davanti al Ministero, maestre e maes… - Luca80093108 : RT @O_Strunz: #Salvini in conferenza stampa con la #Borgonzoni: 'La #Lega è cultura'. Quindi hanno entrambi cambiato partito? ( Lucillola… - delca_it : È ufficiale: quando si parla di geografia quelli della Lega sono ormai all'ultima spiaggia. -