La Consulta boccia i Benetton: “Legittimo estromettere Aspi da ricostruzione ponte Genova” (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, 9 lug – La Consulta boccia Autostrade per l’Italia e dà ragione al governo che ha escluso Aspi dai lavori per la costruzione del nuovo punte sul Polcevera, a Genova. L’esclusione della società del gruppo Atlantia, di proprietà della famiglia Benetton, dai lavori di ricostruzione non è stata incostituzionale bensì motivata dalla situazione. In merito alla decisione la Consulta ha chiarito che “la decisione del legislatore di non affidare ad Autostrade la ricostruzione del ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del ... Leggi su ilprimatonazionale

