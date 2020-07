Juventus, non solo Milik, l’attaccante conferma: “Le voci di mercato fanno piacere” (Di giovedì 9 luglio 2020) SCAMACCA Juventus- Intervistato sulle pagine del “Corriere dello Sport”, Gianluca Scamacca, attaccante dell’Ascoli ha confermato il chiaro interesse delle big italiane, tra cui anche quello della Juventus. L’attaccante ha così ammesso: “Le voci che mi riguardano è normale che facciano piacere, perché significa che gli addetti ai lavori apprezzano quanto sto facendo. Sono però concentratissimo sull’Ascoli e sull’obiettivo che dobbiamo raggiungere”. Scamacca Juventus, Paratici pensa anche al futuro Classe 1999 e margini di miglioramento notevoli. Paratici potrebbe valutare l’opportunità di mettere la mani sul giovane attaccante per poi girarlo in prestito per la definitiva consacrazione in Serie A. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza

