Il Paradiso delle Signore, Puntate dal 13 al 17 luglio 2020: Angela si Licenzia! (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Paradiso delle Signore, trama Puntate dal 13 al 17 luglio 2020: Angela prende una drastica decisione in merito al Circolo, mentre anche Federico intraprende una strada che potrebbe cambiare la sua vita… Il Paradiso delle Signore continua a fare compagnia ai telespettatori con le sue repliche. Anche se ormai le riprese della prossima stagione sono cominciate, i fan dovranno aspettare ancora un po’ per vederle, godendosi nel frattempo ciò che è accaduto nel passato. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo però un piccolo passo indietro. Il Paradiso delle Signore: dove eravamo rimasti Marta è sconvolta per la perdita ... Leggi su uominiedonnenews

redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni La trama di #domani, #10luglio - Thepakeeza1 : RT @lisadagliocchib: Lei si spoglia nel paradiso della sua memoria Lei non conosce il destino feroce delle sue visioni Lei ha paura di non… - mayadream22 : RT @lamorealtrove: ? #1 Clelia e Luciano, Il paradiso delle signore (923 voti) - RosaLulaBrasil : RT @TurismoCubaRoma: Per molti Cayo Largo è il paradiso #caraibico per eccellenza. Per chi non la conoscesse, si tratta di un'isoletta situ… - ElbaBallate : RT @TurismoCubaRoma: Per molti Cayo Largo è il paradiso #caraibico per eccellenza. Per chi non la conoscesse, si tratta di un'isoletta situ… -