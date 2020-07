Il coronavirus fa saltare la maratona di Bruxelles, che però diventa virtuale (Di giovedì 9 luglio 2020) L'evento è stato annullato per il rischio di contagi ma si potrà comunque correre e competere nei tempi con gli altri grazie... Leggi su europa.today

AnnaDiMarco_PE : RT @laltra_opinione: Buon compleanno, #Pinocchio! Era il 7 luglio del 1881 quando sul 'Giornale per i Bambini', edito a #Firenze, comparve… - lorenzini_luigi : RT @laltra_opinione: Buon compleanno, #Pinocchio! Era il 7 luglio del 1881 quando sul 'Giornale per i Bambini', edito a #Firenze, comparve… - BarbaraBennici : RT @laltra_opinione: Buon compleanno, #Pinocchio! Era il 7 luglio del 1881 quando sul 'Giornale per i Bambini', edito a #Firenze, comparve… - lubenasich : RT @laltra_opinione: Buon compleanno, #Pinocchio! Era il 7 luglio del 1881 quando sul 'Giornale per i Bambini', edito a #Firenze, comparve… - laltra_opinione : Buon compleanno, #Pinocchio! Era il 7 luglio del 1881 quando sul 'Giornale per i Bambini', edito a #Firenze, compa… -

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus saltare CORONAVIRUS: NUOVO STUDIO, il VIRUS c'era Già da ANNI e NON si trasmette per VIA RESPIRATORIA! Ecco le CONSEGUENZE iLMeteo.it Bankitalia: italiani in serie difficoltà. Il Covid ci ha resi più poveri.

Reddito in calo, gli italiani sempre più poveri Il Coronavirus ha sconvolto le economie mondiali ... Italiani allo stremo: saltano le rate del mutuo e niente vacanze. L’indagine realizzata ...

Il primario delle malattie infettive: “Coronavirus, i nuovi focolai sono un campanello d’allarme”

“I nuovi focolai sul territorio vanno presi come una cosa molto seria e i rischi non vanno sottovalutati”. Lo ha detto intervenendo al primo talkshow del Real Collegio estate, il dottor Sauro Luchi, p ...

Reddito in calo, gli italiani sempre più poveri Il Coronavirus ha sconvolto le economie mondiali ... Italiani allo stremo: saltano le rate del mutuo e niente vacanze. L’indagine realizzata ...“I nuovi focolai sul territorio vanno presi come una cosa molto seria e i rischi non vanno sottovalutati”. Lo ha detto intervenendo al primo talkshow del Real Collegio estate, il dottor Sauro Luchi, p ...