Giancarlo Magalli: "Morselli e Morise fuori da I Fatti vostri non per colpa mia, ho lottato per evitare la loro sostituzione" (Di giovedì 9 luglio 2020) Lo scorso 17 giugno Blogo ha anticipato l'esclusione dal cast della prossima stagione di I Fatti vostri di Roberta Morise, Demo Morselli e Graziano Galatone. Oggi Giancarlo Magalli, rispondendo a Marcello Cirillo (che però ha evitato di nominare), ha spiegato su Facebook di non essere il responsabile dell'addio di Morise e Morselli, rivelando di aver, anzi, lottato per trattenerli. Retroscena Blogo: ecco chi prenderà il posto di Roberta Morise a I Fatti vostri Ecco chi è in lizza, al momento, per prendere il posto della Morise, esclusa a sorpresa dal cast dello storico programma di Rai2. Il solito ... Leggi su blogo

