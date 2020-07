Gazzetta: il Napoli di Gattuso è distante da quello di Sarri, non c’è una sola strada per vincere (Di giovedì 9 luglio 2020) La Gazzetta, dopo aver elogiato la gattusizzazione del Napoli, si sofferma sulle differenze rispetto all’era Sarri. Ciò che piace del Napoli, invece, è il gusto di giocare la palla e di coinvolgere tutta la squadra nel fraseggio. Rispetto all’era-Sarri i cambiamenti anche filosofici sono tanti, ma non c’è una strada sola per arrivare al successo e nemmeno per divertirsi. E il Napoli di Gattuso trasmette proprio quest’idea di divertimento. Le combinazioni veloci, i tocchi di prima o di seconda, le triangolazioni rapide portando tantissimi uomini attorno o dentro l’area e ogni pedina ha un compito preciso che svolge con puntualità. E la classifica ride. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

