Fortnite e Ninja di nuovo insieme su YouTube, numeri da record per il ritorno (Di giovedì 9 luglio 2020) Che Ninja sia uno dei nomi più bollenti del panorama videoludico legato a Fortnite non è di certo un mistero. Milioni sono infatti fan che seguono da tempo lo streamer, il cui seguito ha assunto proporzioni sempre più generose. Un seguito che avrebbe dovuto rimpolpare le fila della community di Mixer, l'esperimento targato Microsoft che, sulla carta, avrebbe dovuto dare filo da torcere a Twitch. Condizionale d'obbligo, visto che il progetto non è mai realmente decollato e, anzi, si appresta a chiudere i battenti tra pochi giorni. E Ninja, che aveva precedentemente preso accordi con Microsoft per spostare il proprio streaming in esclusiva sulla piattaforma, è quindi libero da qualsivoglia vincolo contrattuale. Fortnite e Ninja, che numeri su ... Leggi su optimagazine

Fortnite Ninja Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fortnite Ninja