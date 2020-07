Flavio e Gianluca: forse uccisi da mix di metadone e altre sostanze (Di giovedì 9 luglio 2020) La morte dei due adolescenti ternani, trovati senza vita nei loro letti, potrebbe essere dipesa dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Fermato un uomo. Due adolescenti morti: Flavio Presuttari, di 16 anni e Gianluca Alonzi, di 15. Da qui si parte. Due ragazzi molto giovani, trovati entrambi senza vita nel letto, nelle rispettive abitazioni a Terni. Perchè … L'articolo Flavio e Gianluca: forse uccisi da mix di metadone e altre sostanze proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitinterno : Terni : morti due ragazzi di 15 e 16 anni, Gianluca e Flavio - codeghino10 : RT @Corriere: Flavio e Gianluca, la parrocchia e il rugby. I genitori: «Ci sembravano lontani da certi giri pericolosi» - Corriere : Flavio e Gianluca, la parrocchia e il rugby. I genitori: «Ci sembravano lontani da certi giri pericolosi» - Nanoalto : RT @Corriere: Flavio e Gianluca, la parrocchia e il rugby. I genitori: «Ci sembravano lontani da cert... - Corriere : Flavio e Gianluca, la parrocchia e il rugby. I genitori: «Ci sembravano lontani da cert... -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Gianluca

"Flavio e Gianluca, ciao da tutti noi" , è lo striscione apparso sul campetto di San Giovanni, dove Flavio Presuttari, 16 anni, e Gianluca Alonzi, 15, lunedì hanno giocato l’ultima partita prima ...Sono un verme". Ma il senno di poi non riporterà in vita Gianluca Alonzi, 15 anni, e Flavio Presuttari, 16, due ragazzi sani, amanti del rugby, due giovanissimi come tanti, amici tra loro. Questa ...