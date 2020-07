Fa Fumare Compiaciuto una Sigaretta alla Nipotina e Pubblica il Video: Arrestato Lo Zio (Di giovedì 9 luglio 2020) Il fatto arriva da Mardin in Turchia, l’uomo ha Pubblicato il Video della scena su Instagram sollevando tantissime critiche nel paese, alla fine è intervenuta la polizia. Aveva fatto Fumare la Nipotina di 3 anni, alla fine è stato Arrestato. Succede a Mardin, nel Sud-Est della Turchia, l’uomo aveva ripreso la scena condividendola su Instagram, a quel punto il Video ha fatto il giro del web sollevando indignazione e rabbia nel paese. Nel Video si può osservare la mano dello zio mettere una Sigaretta in bocca alla bimba, per poi accenderla e ridere della scena, è stato anche rivelato il suo nome: Mehmet Kızılçınar. Dopo ... Leggi su youreduaction

