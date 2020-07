Crisi, l’allarme di Lamorgese: “Autunno caldo? Rischio concreto” (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – “A settembre e ottobre vedremo gli esiti di questo periodo di grave crisi economica che ha colpito le aziende e i cittadini“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese intervistata alla trasmissione Agora’ Estate, su Rai3 rispondendo a chi gli chiedeva se ci sara’ il rischio di un autunno caldo. Leggi su dire

