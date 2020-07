Aveva donato un ritratto al Presidente Oldani riceve la lettera di Mattarella (Di giovedì 9 luglio 2020) Bella sorpresa per l’artista di Dalmine: in occasione della visita in città del Capo dello Stato per la Messa da Requiem, Luigi Oldani Aveva fatto recapitare al Presidente Mattarella la sua opera. Ora la lettera con i ringraziamenti. Leggi su ecodibergamo

Dome689 : Gli aveva donato un ritratto: il presidente Mattarella scrive e ringrazia Luigi Oldani - Bergamo News

MONTERONI (Lecce) – Picchiato a sangue con una mazza da una coppia per aver denunciato il padre anni prima finì in ospedale con ferite su tutto il corpo e in testa. I presunti responsabili di quel pes ...

Meningite, neonato muore dopo due interventi al cervello: «Gabriele ci ha donato un amore immenso»

Ha illuminato la vita dei suoi genitori per un mese e dieci giorni. Come una stella che brilla a più non posso per poi spegnersi improvvisamente. Con la certezza, però, che quella luce resterà per sem ...

