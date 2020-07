App Immuni, l’indagine dell’Agenzia Dire: 1 su 10 non ‘può’ scaricarla (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – Fairphone 2, Galaxy S3 e S4, Huaweii di ultima generazione senza sistema operativo Google, Iphone 6 e giù, fino ad arrivare ai modelli più obsoleti. Questi dispositivi rappresentano una delle criticità dell’app da tracciamento Covid-19, disponibile da lunedì 15 giugno in tutta Italia. Tra quanti hanno detto ‘No’ a Immuni, infatti, un individuo su 10 lo ha fatto per semplice impossibilità, “perché ha riscontrato problemi a scaricare l’app, legati al sistema operativo o al modello di smartphone”. E’ quanto emerge dal questionario targato ‘Dire’ che raccoglie la voce di oltre 300 persone per indagare le scelte individuali nel download di Immuni.I DATI DEL SONDAGGIO Leggi su dire

